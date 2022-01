Tv-stjerne skal giftes for anden gang

Sønnen af den kendte rockmusiker Ozzy Osbourne, Jack Osbourne, har friet til sin kæreste gennem tre år, Aree Gearhart.

Heldigvis sagde hun ja, og parret er nu forlovede.

Det fortæller parret på deres respektive Instagram-profiler.

'I dag spurgte jeg den smukkeste og mest elskværdige kvinde, jeg nogensinde har mødt, om hun vil gifte sig med mig. Hun sagde ja!,' skriver den kommende brudgom blandt andet i sit opslag, hvortil han har delt et billede af parret i det smukke vinterlandskab.

'Livet er en lang række døre, og jeg er så spændt på at gå igennem den her med hende. Hun er i sandhed et magisk væsen med et hjerte større end noget andet, jeg kunne forestille mig. Hendes evner som stedmor fylder mit hjerte. Jeg kunne ikke være gladere, end jeg er lige nu.'

Turtelduerne har dannet par siden 2019.

Jack Osbourne har tidligere været gift med Lisa Stelly, som han har tre børn med, Pearl, Andy og Minnie. De gik fra hinanden tilbage i 2018 efter seks år som mand og kone.

Jack Osbourne blev for alvor kendt, da han sammen med resten af familien var stjerner i deres eget realityshow 'The Osbournes' i 2002.