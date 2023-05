Tv-stjerne skred efter dødstrusler: - Forfærdelige ting!

Lisa Rinna fortæller, at dødstrusler fra seerne var en af årsagerne til, at hun valgte at forlade 'Real Housewives of Beverly Hills'

I januar fortalte Lisa Rinna, at hun havde valgt at forlade 'Real Housewives of Beverly Hills' efter otte år.

Nu sætter 59-årige Rinna flere ord på det overraskende exit fra realityserien, som danske seerne frem til årsskiftet har kunnet se hos TV 2.

I et interview med The Evening Standard fortæller hun, at hun og kollegerne har modtaget dødstrusler fra folk, der har set programmerne, og hun mener, at det hele har nået et punkt, hvor det ikke længere matcher det, de laver.

- Jeg gad ikke leve sådan. Jeg synes ikke, det er sundt. Den måde, som fanbasen reagerer på prorgammet nu er ikke den samme måde, som de reagerede, da programmet først startede. Altså, vi får dødstrusler, siger hun til mediet og fortsætter:

- Det er nogle af de mest forfærdelige ting, jeg nogensinde har set på skrift hele mit liv - og det er et realityprogram! Det er et dumt program. Så jeg tænkte, at det nu var tid til at smutte.

Opfordring fra afdød mor

Desuden fortæller Lisa Rinna, at det var et syn af hendes mor, der døde i 2021, der fik hende til at tage den endelige beslutning.

- Det er så vildt, fordi halvdelen af verden vil tro mig, og den anden halvdel vil sige, at det er for mærkeligt. Jeg sov, og jeg hørte hende sig til mig, at det nu var tid til, at jeg skulle smutte, siger Rinna.

Lisa Rinna slog som skuespiller igennem i 90'er-serien 'Melrose Place', og siden har hun gjort en god forretning ud af sit navn og sælger i dag både kosmetik og vin.

I 2014 blev hun som gæstestjerne en del af realityserien 'Real Housewives of Beverly Hills', der dengang var i gang med den fjerde sæson, og hurtigt blev hun populær. Allerede fra sæson fem blev hun en fast del af serien, som også har talt medvirkende som Yolanda Hadid og Lisa Vanderpump.

Taknemmelig

Men den 12. sæson blev altså den sidste, som Lisa Rinna havde lyst til at medvirke i.

- Jeg er taknemmelig over for alle i Bravo og alle, der er involveret i showet. Det har været otte sjove år, men nu er jeg spændt på, hvad fremtiden bringer, sagde hun i januar til People, da hun skred.

Lisa Rinna har siden 1997 været gift med 71-årige Harry Hamlin, der blandt andet er kendt fra tv-serier som 'Mad Men' og 'Clash of the Titans'. De har to døtre sammen.

