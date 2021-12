Tv-stjerne smidt ud af hotel: Du har hul i bukserne!

Caitlyn Jenner raser og kalder Beverly Hills Hotel for 'ulækre', efter at de nægtede at servicere hende pga. et hul i bukserne. Nu boykotter hun stamstedet for evigt

The Beverly Hills Hotel i Los Angeles har mistet en stamkunde - og endda en verdensberømt af slagsen.

Caitlyn Jenner, der engang hed Bruce Jenner og er far til Kylie og Kendall Jenner samt eks-papfar til Kardashian-søstrene, har nemlig ikke tænkt sig at sætte sine ben på det mondæne hotel igen.

Årsag? Et par hullede bukser.

Det skriver Caitlyn Jenner på sin Instagram-profil, hvor hun forleden lagde en story op med et sprogbrug, der ikke er for sarte sjæle. I hvert fald ikke for nærtagende amerikanere, hvor ordet fuck oftest erstattes med et 'beep'.

Skam jer!

De fleste vil vide, at huller i jeans atter er blevet moderne, men det har de åbenbart ikke meget forståelse for på hotellet.

Da Caitlyn Jenner for nogle dage siden besøgte stamstedet for at spise iført et par hullede jeans - hullede fra fabrikken, vel at mærke - nægtede de således at servicere hende på stedets restaurant, Polo Lounge, fordi hun ikke levede op til deres dresscode.

'Beverly Hills Hotel - fuck jeres horrible service og for ikke at lade mig spise med dette lille hul i mine bukser. I skulle skamme jer. Ulækkert. Jeg har været en supporter i årtier. Ikke længere,' lyder det fra Jenner.

The Beverly Hills Hotel har dog en sag. På hjemmesiden står blandet andet:

'Hos Polo Lounge opfordrer vi jer til at klæde jer ud fra anledningen, så vi beder jer om at afholde jer fra at bære kasket, denim med huller, crop tops, nattøj, badetøj og trøjer uden ærmer.'

Caitlyn har siden også delt en historie fra det amerikanske medie TMZ, der nævner det interessante ved hotellet bruger vendingen 'vi opfordrer til ...'

Der er med andre ord tale om et vink med en vognstang og ikke det decideret forbud.

Brød andet kodeks

Jenner har også anført i sit forsvar, at hotellets ansatte brød deres normale kodeks, hvor kendte personer skal kunne være i fred, og lod fans tage billeder med hende. Derfor undrer det hende, at de så stod så stejlt på, at hun overholdt dresscode, når andre regler kunne gradbøjes.

Fans af 'Beverly Hills 90210' vil i øvrigt formentlig huske den kæmpe Polo Lounge som stedet, hvor Donna og David holdt bryllupsfest i allersidste afsnit af maraton-serien.

Et afsnit, der netop har været vist på TV 2 forleden, inden kanalen for 100.000 gang startede Beverly-båndsløjfen forfra.