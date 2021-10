Tv-stjerne stilles for retten

Retssagen mod den amerikanske skuespiller Jussie Smollet, der er anklaget for at have løjet om hadforbydelse tilbage i 2019, begynder til november.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Page six og Chicago Tribune.

Sagen vakte stor opsigt, da det kom frem, at Smollet, der er afroamerikaner og homoseksuel, angiveligt skulle have iscenesat et racistisk og homofobisk overfald på sig selv for at fremme karrieren og dernæst have afgivet en falsk forklaring til politiet.

39-årige Jussie Smollet, der er mest kendt for sin rolle i tv-serien 'Empire', nægter sig dog skyldig i anklagen.

Genoptaget

Han har holdt fast i sin historie siden anmeldelsen, der går på, at to maskerede mænd, tilsyneladende tilhængere af USA's tidligere præsident Donald Trump, har råbt racistiske og homofobiske skældsord efter ham, ligesom at de skulle have hængt en løkke om halsen på ham og hældt blegemiddel ud over ham.

Alle anklager blev uventet droppet få måneder efter sigtelsen i 2019, men sagen er sidenhen blevet genoptaget af en specialanklager, og nu indledes retssagen altså 29. november, hvor udvælgelse af jurymedlemmer vil begynde.

Smollets advokater har forsøgt at få sagen droppet, men det har en domstol i Chicago afvist.