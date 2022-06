Tv-stjerne stukket af ... igen

Bam Margera sørger for, at holde gang i både politiet og afvænningsklinikken LifeSkills i Florida.

'Jackass-stjernen er blevet beordret af retten til at gennemgå et afvænningsforløb på stedet, men tidligere på måneden blev han efterlyst af politiet, fordi han havde forladt stedet uden tilladelse.

Han blev fundet igen få dage senere, men nu er den gal igen.

TMZ skriver, at Bam Margera igen har forladt stedet uden tilladelse. Derfor er politiet igen på jagt efter ham, og de har ifølge mediet bedt alle i området om at holde kigge efter ham - og henvende sig til politiet, hvis de ser ham.

Dramatisk skilsmisse

Da han for to uger siden forsvandt, var han væk i et par dage, hvor TMZ blandt andet har modtaget billeder på forskellige barer i Florida-området, indtil han blev fundet på et lokalt hotel.

Det er uvist, om han igen faldt i og begyndte at drikke, men ifølge hans repræsentanter droppede han sin medicin i dagene op til, han forsvandt.

Kort efter, Bam Margera sidst var blevet fundet, kunne TMZ fortælle, hvorfor han var stukket af.

Her sagde repræsentanter for 'Jackass'-stjernen, at han og hans hustru, Nicole Boyd, havde valgt at blive skilt. Efter den beslutning blev truffet, kunne han ikke længere få kontakt til hende eller parrets fem år gamle søn.

Det blev til sidst for meget for ham, og derfor valgte han at forlade stedet for at opsøge dem.

Om det samme er tilfældet denne gang, melder historien endnu intet om.