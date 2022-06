Tv-stjerner dømt for million-svindel

En jury har fundet de amerikanske tv-stjerner Todd og Julie Chrisley skyldige i svindel i millionklassen samt skatteunddragelse.

De afventer nu, at der fastlægges en dato for strafudmålingen.

Det skriver TMZ.

Ifølge mediet har juryen fundet dem skyldige i en lang liste af anklagepunkter, som alle omfatter svindel. Deres revisor, Peter Tarantino, er ligeledes dømt i sagen.

Nu befinder parret sig i husarrest i deres hjem, mens de venter på strafudmålingen, som ifølge medier kan lyde på op mod 30 års fængsel.

Todd og Julie Chrisley er kendt fra tv-programmet 'Chrisley knows best', som handler om dem selv, og som har kørt i ti sæsoner.

Parret er dømt for at have forfalsket en række dokumenter og kontoudtog og fået det til at fremstå som om, at de havde flere penge, end de i virkeligheden havde. De forfalskede dokumenter brugte de så til at få banker til at godkende store lån på millioner af dollars, som de brugte til at opretholde deres luksuriøse livsstil.

De har ligeledes begået skatteunddragelse i deres fælles firma, 7C's Productions, i flere år. Det fik de hjælp til af revisoren, hvorfor han altså også er dømt. Da skattemyndighederne slog ned på de manglende skatteindbetalinger, forfalskede Julie Chrisley dokumenter, så det fremstod som om, at firmaet slet ikke tjente penge.

Desuden er de dømt for at have brugt de falske kontoudtog til at leje et hus i Californien, hvor de efter et par måneder bare stoppede med at betale huslejen.

Parret nægter sig fortsat skyldige. Ifølge en udtalelse, som parrets advokat har givet til People, kommer de til at anke dommen.

'Begge Chrisley'er er knuste og skuffede over dommen og vil forsøge at appellere. Julie og Todd er meget taknemmelige for den kærlighed og støtte, de har fået fra familie, venner og fans. De holder fast i deres tro og vil fortsætte kampen indtil de bliver renset', lyder udtalelsen.