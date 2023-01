Tv-vært afslører: Skal giftes

Robin Roberts har planer om at gifte sig med sin kæreste, Amber Laign, i løbet af 2023

2023 bliver året, hvor den amerikanske tv-vært Robin Roberts gifter sig med sin kæreste gennem 18 år, Amber Laign.

Det fortæller 'Good Morning America'-værten i et interview med Gabrielle Bernstein, skriver People.

- Jeg tøver, fordi jeg ikke har sagt det offentligt endnu. Jeg siger 'ja' til ægteskab. Vi skal giftes i år, lød det fra Roberts, da hun blev spurgt, hvad hun i 2023 ville sige ja til.

Robin Roberts og Amber Lagin har dannet par siden 2005. Det var i begyndelsen af ​​sidste år, at Roberts fortalte, at Laign havde kæmpet mod brystkræft. I juli kunne parret så dele den glædelige nyhed om, at Amber Lagin havde afsluttet sit behandlingsforløb.

Robin Roberts og Amber Laign har dannet par siden 2005. Foto: Ritzau Scanpix

Hvornår i 2023 bryllupsklokkerne skal ringe for parret, røber Robin Roberts ikke.

Stormede ud

Robin Roberts er en amerikansk tv-vært. Hun er ankeret på det amerikanske show 'Good Morning America', hvo hun engang havde besøg af Chris Brown, der flippede helt ud efter interviwet. Det skete, da Robin Roberts spurgte Brown ud til en voldsag.

– Jeg tror ikke folk gider høre om den gamle sag. Jeg er kommet her for at tale om mit album, hvæssede den på daværende tidspunkt 22-årige Chris Brown, inden han gik på scenen.

Selv om Brown skulle have optrådt med endnu et nummer, vendte han ikke tilbage til studiet.