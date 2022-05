Tv-vært død

I weekenden døde den australske tv-vært Erin Jayne Plummer pludseligt i en alder af bare 42 år.

Det skriver flere udenlandske medier, blandt andet Mirror og Daily Mail.

Førstnævnte skriver, at det var Erin Jayne Plummers kollegaer fra tv-stationen Channel 10, der bekræftede dødsfaldet. Det gjorde kollegaerne på sociale medier i weekenden.

'Erin var et smukt menneske indeni og udenpå, lød det blandt andet fra kollegaen Sarah Harris.

Erin Jayne Plummer nåede at stå i spidsen for talkshowet 'Studio 10' og Aerobics Oz Style, en tv-serie med træningsinstruktioner, inden sin alt for tidlige død.

Dødsårsagen er fortsat ukendt. Erin Jayne Plummer efterlader sig tre døtre og sin mand.