Tv-vært efter mediestorm: Har overvejet selvmord

Briternes storm mod værten Phillip Schofield har været så voldsom, at han har overvejet at tage sit eget liv

Den 61-årige tv-vært Phillip Schofield, som indtil for kort tid siden var vært på 'This Morning', den britiske pendant til 'Go' morgen Danmark', har de seneste uger tiltrukket sig massiv opmærksomhed.

Årsagen er, at værten har indrømmet en tidligere affære med en ung mandlig ansat.

De to lærte hinanden at kende, da den unge mand var blot 15 år gammel, og de indledte et forhold få år senere, mens Philip Schofield stadig var gift med Stephanie Lowe, der er mor til hans to døtre - Ruby og Molly.

Ifølge Schofield udviklede forholdet sig først seksuelt, da manden var fyldt 20.

Selv om affæren var lovlig, nåede skandalen at vokse sig så stor i hjemlandet, at stjernen i slutningen af maj meldte ud, at han droppede rollen som morgenvært på den britiske tv-station ITV.

Selvmord

I et interview med BBC fortæller Schofield, at han har været så knust over situationen og mediestormen, at han har overvejet selvmord.

- Det er ubarmhjertigt og fortsætter dag ind og dag ud. Hvis du ikke tror, at det kommer til at have den mest katastrofale effekt på nogens sindstilstand, så ...

Schofield når ikke at færdiggøre sætningen, før han begynder en ny:

- Vil I have, at jeg skal dø? For det er der, jeg er. Jeg har mistet alt, siger han og fortæller underforstået, at døtrene Ruby og Molly er årsagen til, at han er i live.

- Mine døtre reddede mit liv.

'Heksejagt'

Rygterne om affæren har løbet, siden tv-værten i 2020 stod frem på morgen-tv og fortalte, at han var homoseksuel. Dengang blev han støttet af kolleger og sin familie, heriblandt hustruen Stephanie Lowe, som han dengang havde været gift med i 27 år.

ITV har efterfølgende fortalt, at de kendte til rygterne, som de dengang undersøgte. Men både Phillip Schofield og den unge mand afviste blankt et forhold, der derfor kun var rygter ifølge tv-kanalen.

Senest har Jeremy Clarkson, den tidligere stjerne fra 'Top Gear', har erklæret sin støtte til Schofield og mener, at der er tale om en regulær 'heksejagt på sociale medier.'

