Tv-vært får nettet til at koge

Hver morgen toner den 50-årige tv-vært Susanna Reid frem på de britiske tv-skærme sammen med sin kollega Piers Morgan. Det gjorde hun også onsdag i sidste uge, hvor hun iført en nedringet kjole lavede et interview med den britiske indenrigsminister Priti Patel.

Det fik efterfølgende Twitter til at koge med folk, der mente, at kjolen viste alt for meget frem af Susanna Reids bryster, mens andre mente, at den nedringede kjole var perfekt.

Det skriver flere medier, heriblandt Hello Magazine, Metro og The Sun

Dagen efter gik Susanne Reid ud på Instagram med et billede af sig selv iført den grønne kjole og skrev følgende:

'Hvilket chok. Kvinden har kavalergang. Opdagede, at det er lige før vandskellet, så her er et pænt billede, hvor alt er dækket. Gårsdagens grønne kjole'.

Susanne Reid afsluttede i øvrigt sin tekst med en smiley, der græder af grin.

På Twitter skriver en bruger: 'Jeg er ikke snerpet, men Susanna Reid er iført en provokerende kjole på morgen-tv.'

En anden skriver: 'Det var ild i Susanna i dag. Og det var ikke kun kjolen.'

En tredje skriver: 'Susanna ser meget hot ud i dag'.

På Instagram skriver en følger under Susannas opslag: 'Jeg blev pludselig meget vågen'.

En anden skriver: 'Jeg kunne ikke se noget galt ved den kjole. Og jeg kiggede meget grundigt på den.'

En tredje skriver: 'Lad være med at dække kron-juvelerne, baby'.

En fjerde skriver: 'De fik al trafik i London til at standse'.

Her er tv-værten på den røde løber i 2016. Foto: Ritzau Scanpix.

I sidste måned rundede Susanna Reid i øvrigt de 50 år. Et faktum, hun selv beskriver som en velsignelse.

Til You Magazine fortæller hun, at alder ikke længere er et problem for hende.

- Jeg tror ikke længere, at der er et såkaldt 'smid-ud-punkt' i mit job. 50 år plejede at være en skæbnesvanger dato i horisonten, hvor man tænkte: Hvor lang tid har jeg igen? Således forklarer Susanna og tilføjer:

- Men jeg tror ikke, at det er tilfældet nu. Jeg føler ikke, at jeg deltager i en kamp. Jeg har altid lavet sjov med, at alder er en velsignelse, og det føler jeg helt ærligt, siger Susanna Reid.