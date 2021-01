Tv-vært fik sendt penis-billede

Den britiske tv-vært Emma Jones fik sendt et penis-billede kun tre timer efter den britiske corona-nedlukning

Den britiske tv-vært Emma Jones, der laver sports tv for den lokale tv-station Leeds TV i den britiske region West Yorkshire fik kaffen galt i halsen, da hun kun tre timer efter den britiske corona-nedlukning uopfordret fik tilsendt et billede af en penis.

Det bizarre billede fik Emma Jones til tasterne på Twitter, hvor hun tidligere i dag skriver følgende:

'Jeg nåede kun at komme tre timer ind i den britiske corona-nedlukning, før jeg fik tilsendt et billede af en penis på de sociale medier. Det bliver nogle lange seks uger'

Emma Jones har været tv-vært for TV Leeds siden 2017, og hun blev straks et stort hit med en stor fanbase. På Instagram har hun for eksempel 248.000 følgere.

Den 19. juli lagde tv-værten dette ikoniske billede ud på Instagram. Til billedet, der fik mere end 42.000 likes, skrev Emma følgende:

'Første dag tilbage på Elland Rd, siden den blev en del af Premier League'.

artiklen fortsætter under billedet

Den 18. oktober lagde Emma Jones et billede ud, hvor hun sidder i sit tv-studie. Her skrev hun følgende:

'En meget heldig pige'.