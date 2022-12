Tv-vært hacket: Fuck dronningen

'Få dig en fucking klipning din grimme bums', står der i tweetet, hvor Storbritanniens tidligere premierminister Boris Johnson er tagget.

'Fuck dronningen', lyder et andet.

'Dit rødhårede svin' er der blevet tweetet med hentydning til verdensstjernen Ed Sheeran.

Det er blot nogle af de mange tweets, der er blevet sendt fra den kontroversielle tv-vært Piers Morgans Twitter-konto tirsdag. Men meget tyder på, at det ikke er værten selv, der står bag de mange beskeder.

For stribevis af medier, heriblandt Metro, The Telegraph og Sky News, skriver, at hans konto angiveligt er blevet hacket. Derudover skriver medierne, at der er blevet sendt krænkende og racistiske tweets fra Piers Morgans Twitter.

Den 57-årige vært har i skrivende stund ikke sat ord på, hvad der er foregået.

Foto: Screenshot/Piers Morgans Twitter

Fjernet fra Twitter

Piers Morgan har 8,3 millioner følgere på Twitter, og massevis af brugere har reageret på de mange mystiske tweets fra værten. Mange er beskederne er dog blevet fjernet fra det sociale medie.

Derudover blev Piers Morgans billede også fjernet fra kontoen. Og hans navn er flere gange blevet skiftet på det sociale medie. Man kunne blandt andet se ham hedde 'loool' og 'Piers Fisse'.

Det virker ikke til, at værtens Instagram-konto er blevet hacket. Dog kan det ses, at massevis af mennesker undrer sig over, hvad der er sket med hans Twitter-konto.

Sky News har forsøgt at få en kommentar fra Piers Morgan og Twitter, men ingen af dem er i øjeblikket vendt tilbage med en kommentar.

