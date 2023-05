Tv-vært: - Jeg havde en affære

Der har været fart på i den seneste uge for tv-værten Phillip Schofield, der i over 20 år har givet briterne det helt store overblik over dagen i programmet ’This Morning’.

Søndag meddelte han, at han stopper på det populære tv-program med øjeblikkelig virkning, og nu indrømmer han, at han har haft en affære med en meget ung mand, der arbejdede som ’runner’ for ham på programmet.

Det fortæller han til Daily Mail.

'Uklogt'

Schofield forklarer, at han og manden havde et forhold, som var mere end et venskab - noget han beskriver som 'uklogt, men ikke ulovligt'.

Forholdet fandt sted, mens han stadig var gift i 30 år, Stephanie Lowe, mor til hans to døtre - Ruby og Molly, lyder det.

Han kommer ikke yderligere ind på, hvem den mandlige person er.

- For at beskytte hans privatliv navngiver jeg ikke denne person, og mit dybeste ønske er, at både han og hans familie nu kan komme videre med deres liv uden yderligere indtrængen, og at denne udtalelse vil gøre dem i stand til at gøre det, siger han ifølge mediet.

Giver afkald

Samtidig indrømmer den mangeårige tv-vært, at han har løjet om forholdet til ITV (kanalen, som sender programmet, red.), sine kolleger, venner og hans agenter hos YMU.

- Jeg er dybt ked af at have løjet for dem og for mange andre om et forhold, som jeg havde til en, der arbejder på This Morning, lyder det.

61-årige Phillip Schofield afslører også, at han har forladt ITV helt, selv om meldingen i første omgang lød, at han vil fortsætte på kanalen.

Han bekræfter samtidig, at han ikke vil præsentere British Soap Awards i næste uge – en rolle han har haft siden 2006.

Han har også opsigt sit samarbejde med sit agentbureau YMU.

Phillip Schofield har tæt på tre millioner følgere på Instagram. Hashtagget '#hollyandphil' har på TikTok 127 millioner visninger.