Tv-vært: - Jeg skal tabe mig en masse

For mange mennesker er nytåret ikke bare startskuddet på et år, men også på en ny livsstil - eller forsøget på samme.

Det kan den britiske tv-vært James Corden, som er kendt for programmet 'The Late Late Show with James Corden', nikke genkendende til.

I en video, hvor han annoncerer et nyt partnerskab med slanke-firmaet WW (Weight Watchers, red.), fortæller han, at han har forsøgt at gå på kur efter nytår hvert år i 15 år.

Det skriver People.

- Det er gået op for mig, at hvert år det seneste årti - måske endda 15 år - har jeg 1. januar sagt til mig selv og alle, der ville høre på det, at nu var det nu, dette er året, hvor jeg går på kur, og jeg skal tabe mig en masse, siger han.

Det er dog aldrig gået helt sådan, og det gør den populære tv-vært ked af det,

- Jeg er træt af den måde, jeg ser ud på, og jeg er træt af at være usund og mit 'dette er året, hvor jeg gør det'. Derfor har jeg henover julen spist alt, hvad der var i køleskabet, fordi i mit hoved vil jeg starte kuren i januar, og det vil blive en succes. Og som I kan se, har det ikke været det, siger han.

Han forklarer, at han har forsøgt at acceptere den krop, han har, men at han er træt af at gøre det samme år efter år.

- Jeg vil ændre den måde, jeg lever på. Jeg vil være bedre for mine børn og for min familie. Jeg vil ikke vågne op og være træt eller føle mig pinligt berørt, når jeg løber efter min søn på fodboldbanen og bliver forpustet efter tre minutter. Vægten er ikke problemet, det er min sundhedstilstand, jeg er parat til at tackle. Dette år vil jeg arbejde på at blive sundere, siger han i en uddybende pressemeddelelse.

James Corden er 42 år, gift og far til tre børn.