Tv-vært jubler: Er blevet forlovet

Han er kendt for at hjælpe brude med at finde den helt rigtige kjole til deres store dag.

Men nu er det tiden, at Randy Fenoli, der blandt andet er kendt fra det amerikanske tv-show 'Say Yes to the Dress', skal finde ud af, hvad han selv skal have på til sit bryllup. Fenoli har nemlig været en tur på knæ for sin kæreste gennem et år, Mete Kobal.

'Ja! Det er officielt! Vi er forlovet. Vi er så forelskede', skriver Randy Fenoli på Instagram, hvor han deler et billede af Mete Kobal og sig selv - iført ens tøj - imens de viser ringene frem.

Overfor det amerikanske kendismagasin People uddyber Fenoli, at Kobal troede, de to skulle spise middag sammen - men i stedet blev han overrasket af 50 af parrets venner og familie, der ventede i en hotel-lobby.

- Jeg ville bare gøre det helt specielt for ham og skabe et minde, som vi vil have resten af ​​vores liv, siger Randy Fenoli til mediet.

Faktisk ville Fenoli gøre dagen så speciel, at han havde allieret sig med eventplanlægger Marcy Blum, der blandt andet har begået bogen 'Wedding Planning for Dummies'.

'Det var ikke en kjole, men Mete Kobal sagde ja til Randy Fenoli', skriver hun blandt andet på Instagram med en reference til det populære TLC-program 'Say Yes to the Dress'.

Programmet har også en dansk udgave, hvor det er den danske designer Jesper Høvring, som hjælper brude med at finde den helt perfekte kjole.

