Tv-vært kritiserer hendes topløse foto

Tv-værten Piers Morgan mener, at 55-årige Elizabeth Hurley er for gammel til at være topløs i sneen

Den 55-årige skuespiller, model og forretningskvinde, Elizabeth Hurley, blev især verdensberømt på grund af sit forhold til den populære skuespiller Hugh Grant. Hun trak dengang store overskrifter i medierne, især da hun i 1994 ledsagede ham til en filmpremiere iført en kjole,der kun var holdt sammen af sikkerhedsnåle.

Her 27 år efter er den 55-årige Elizabeth Hurley dog stadig i stand til at tiltrække sig opmærksomhed iført udfordrende tøj. Det beviser hun med et billede på Instagram, hvor hun optræder topløs i sneen.

Til billedet skriver Hurley: 'Hvordan kunne jeg modstå det?'

Det topløse billede faldt dog ikke i god jord hos den britiske tv-vært Piers Morgan, der her til morgen i 'Good Morning Britain' kom med hård kritik mod Hurley.

Det skriver flere medier heriblandt Independent, Huffington Post og The Sun.

- Hun ser godt ud. Men hun er altså 55 år og får sin 19-årige søn til at tage billeder, mens hun tager tøjet af. Hun er creepy. Hun er tørstig, siger Piers Morgan og fortsætter:

- For Guds skyld. Du er 55 år. Tag dit tøj på. Hun er på min alder. Mine tanker på denne sne-dag var ikke at løbe udenfor og strippe på de sociale medier, afslutter Piers Morgan, der med ordet 'tørstig' angiveligt mener, at Elizabeth Hurley er tørstig efter opmærksomhed.

Her optræder Elizabeth Hurley på britisk morgen-tv for to år siden. Foto: Shutterstock.

Mange af Elizabeth Hurleys 1,8 millioner følgere er dog yderst tilfredse med det topløse billede.

En følger skriver: 'Jeg har været varm på dig siden 90'erne, da jeg var teenager. Og du er stadig utrolig hot, nu hvor jeg er 37 år gammel.'

En anden skriver: 'Du kommer til at smadre internettet, hvis du fortsætter'.

En tredje skriver: 'Hugh Grant må spare sig selv lige nu.'

En fjerde skriver: 'Min søn er på samme alder som din søn. Hvis jeg lagde den slags ting på de sociale medier, ville han blive skræmt til døde for altid.'