Tv-vært Michael Parkinson er død

Talkshow-vært og britisk tv-legende sir Michael Parkinson er gået bort efter kort tids sygdom.

Det oplyser hans familie ifølge BBC i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at han døde fredfyldt og omgivet af sin familie i sit hjem onsdag aften. Han blev 88 år.

De allerstørste stjerner

Michael Parkinson har været fast inventar på britisk tv gennem syv årtier. Han er især kendt som vært på talkshowet 'Parkinson', hvor han gennem årene har interviewet flere af verdens allerstørste stjerner.

Talkshowet blev vist første gang i 1971, hvor jazzsanger Marion Montgomery ifølge BBC var gæst, og siden har stjerner som Madonna, Elton John og bokseren Muhammad Ali ladet sig interviewe af Parkinson.

Han har ifølge BBC tidligere fortalt, at sidstnævnte var hans yndlingsgæst.

Tusindvis af gæster

Michael Parkinson har selv anslået, at han har interviewet flere end 2000 gæster i talkshowet, som i første omgang blev sendt frem til 1982.

Efter en pause vendte han i 1998 retur med showet, som blev sendt på BBC.

Tv-karrieren og cv'et tæller foruden 'Parkinson' værtsroller på programmerne 'Give Us a Clue' og 'Going For a Song' samt i morgenfladen på ITV.

Michael Parkinson efterlader sig sin hustru, Mary Parkinson, som han har været gift med siden 1959. Parret har sammen de tre sønner Michael, Nicholas og Andrew.