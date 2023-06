Tv-vært stopper efter 17 år

Efter 19 sæsoner og 17 år i front for det succesfulde tv-program 'Top Chef' er det nu slut for 52-årige Padma Lakshmi, der efter grundige overvejelser stopper efter eget ønske. Det skriver flere medier - blandt andet The New York Times og The Washington Post.

Den opsigtsvækkende beslutning om at forlade det højt profilerede job blev offentliggjort fredag, hvor Lakshmi på sociale medier kaldte det en 'svær beslutning', der var truffet efter 'omfattende selvransagelse'.

Padma Lakshmi har tidligere været gift med den succesfulde forfatter Salman Rushdie. Foto: Getty

- Jeg er ekstremt stolt af at have været en del af et så succesfuldt show, der har haft den betydning, det har, for både tv og mad, lyder det fra Lakshmi, der allerede har styr på fremtiden.

- Mange af mine kollegaer er som familie for mig, og jeg kommer oprigtigt til at savne dem, men det er tid til at komme videre og gøre plads til 'Taste the Nation', mine bøger og andre kreative ambitioner.

Padma Lakshmi har tidligere ernæret sig som fotomodel. Foto: Ritzau Scanpix

Programmet 'Taste the Nation', hvor tv-værten rejser rundt i USA og smager på meget forskelligartet mad fra forskellige kulturer og byer, fortsætter. Det samme gør 'Top Chef', der nu skal se sig om efter en ny frontfigur.

