Tv-vært suspenderet efter interview

En australsk tv-vært er blevet suspenderet, fordi han fornærmede Adele under et interview

Det er ikke altid, det giver lige meget mening at være bramfri og ærlig.

I hvert fald ikke, hvis du er tv-vært og interviewer en af tidens mest anerkendte superstjerner.

Værten for Channel 7's 'Weekend Sunrise', Matt Doran, er nemlig blevet sendt hjem i to uger, efter han fortalte sangerinden Adele, at han faktisk ikke havde gidet at lytte til hendes seneste album '30'.

Det skriver en lang række medier, herunder The Guardian.

Matt Doran er tv-vært på den australske tv-kanal Channel 7. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge mediet fløj Matt Doran til London 4. november for at tale med den 33-årige popstjerne, men da han angiveligt ikke havde vist interesse for hendes album, ville Adele naturligvis gerne vide, hvad han syntes om det.

Og så startede balladen.

Herefter indrømmede tv-værten nemlig, at han ikke havde lyttet til det.

Doran forklarede, at han havde overset mailen med numrene på Adeles nye album og tilføjede:

'Det er den vigtigste mail, jeg nogensinde har misset'.

Han afviser dog samtidig rygterne om, at Adele skal have forladt interviewet i protest.

'Faktisk skete der lige det modsatte. Det, der skulle have varet 20 minutter, blev forlænget til 29 minutter,' sagde tv-værten.

Omkostningsfuld og ubrugelig

Adeles pladeselskab, Sony, skulle efterfølgende have forbudt Channel 7 at sende interviewet, selvom tv-kanalen havde punget omkring en million dollars ud for omkostningerne i forbindelse med interviewet.

Da Doran 4. november tilkendegav på Instagram, at hans kommende interview med Adele 'ville blive ret specielt', var han muligvis ikke klar over, at han ramte hovedet på sømmet med den kommentar.