Tvunget til at springe ud: 'Det var hårdt'

Den australske skuespiller Rebel Wilson har igen fundet kærligheden, og tidligere på ugen fortalte hun det til hele verden via et opslag på Instagram.

'Jeg troede, at jeg ledte efter en Disney-prins, men måske er det, jeg har haft brug for hele tiden en Disney-prinsesse,' skrev hun til opslaget, hvor hun overraskende mange, fordi det for første gang var en kvindelig kæreste, hun havde fået sig.

Den nye kæreste hedder Ramona Agruma, og selvom Rebel Wilson flere gange har haft hende med på røde løbere i den seneste tid, så var det ikke hendes intention, at parret skulle stå frem som kærester nu.

Det australske medie the Sydney Morning Herald fortalte lørdag, at de torsdag havde sendt en mail til hendes repræsentanter og bedt om en kommentar til en historie om hendes forhold til Ramona Agruma.

'Det var en stor fejl. Wilson valgte i stedet at tage luften ud af historien ved at poste om sin nye 'Disney-prinsesse' på Instagram tidligt fredag morgen - den samme platform, som hun tidligere havde brugt til at prale med sin smukke ekskæreste, den rige amerikanske ølbaron Jacob Busch,' skriver mediet.

Historien blev delt - og kritiseret - af den australske journalist Kate Doak, der på Twitter fik et svar fra Rebel Wilson.

'Tal for din kommentar. Det var meget hårdt at stå i den situation, men jeg forsøgte at håndtere det ordentligt,' skriver skuespilleren på det sociale medie.

Afviser kritik

The Sydney Morning Herald har siden fået stor kritik på de sociale medier, men mediet afviser, at de har gjort noget forkert i sagen.

Det sker i en kommentar, som redaktør Bevan Shields har skrevet på mediets hjemmeside. Her gør han det klart, at han har fulgt kritikken nøje, og derfor vil han have give læserne et indblik i mediets side af historien.

Redaktøren bekræfter, at den ansvarlige for mediets kendis-klumme skrev og bad om en kommentar omkring forholdet.

'Vi ville have spurgt om det samme, hvis Wilsons nye partner havde været en mand. At sige at Herald tvang Wilson til at springe ud er forkert,' skriver han og fortsætter:

'Som alle andre aviser gør hver dag, bad vi ganske enkelt om en kommentar, og helt standard satte vi en deadline for, hvornår vi skulle have svar. Jeg havde ikke taget en beslutning om, hvorvidt - eller hvad - vi skulle udgive, og Heralds beslutning omkring, hvad vi skulle gøre, afhang af det svar, Wilson kom med.'

Han slår fast, at Rebel Wilson selv valgte at offentliggøre forholdet til Agruma, som havde været at finde på skuespillerens sociale medier i flere måneder.

'Private Sydney er en klumme, hvor journalistens interaktioner med kilderne ofte er en del af historien. Lørdagens udgivelse fulgte det tema ved at give læserne et indblik i vores interaktioner med Wilson og hendes PR-hold. Det var ikke en almindelige nyhedshistorien,' skriver Bevan Shields.