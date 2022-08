'Twilight'-stjerne er blevet far igen

'Vores søn er her!'

Således indleder 'Twilight'-skuespilleren Kellan Lutz og hans hustru, Brittany Gonzales, deres fælles opslag på Instagram, hvori de deler de glædelige nyheder.

'Ashtyn elsker sin lillebror, Koda er den sødeste og blideste hunde- storesøster nogensinde, og mor og baby har det godt,' skriver parret videre i opslaget.

'Den her store dreng spiser døgnet rundt og er klar til at blive bygget som Hercules ligesom sin far,' fortsætter opslaget.

Tragisk

Kellan Lutz og Brittany Gonzales blev forlovet og gift tilbage i 2017 og i 2020 blev parret forældre til datteren Ashtyn.

- For dem der ikke ved det, så er vi gravide. Tak til alle, der har bedt for os og støttet os. Vi er så spændte, lød det i den forbindelse i en video på Instagram, da parret offentliggjorde, at de ventede sig.

Den glædelige nyhed kom dengang ovenpå en tragisk hændelse, hvor Brittany Gonzales blev ramt af en abort, da hun var seks måneder henne i graviditeten.

Kellan Lutz er blandt andet kendt for sin rollen som karakteren Emmett Cullen i filmen Twilight fra 2008. Før Lutz blev skuespiller, var han Abercrombie & Fitch-model.