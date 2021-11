'Twilight'-stjerne skal giftes

Den 29-årige skuespiller Taylor Lautner skal giftes.

Han har nemlig friet til sin kæreste gennem tre år, Taylor Dome, og heldigvis sagde hun ja.

Det fortæller 'Twiligt'-stjernen på sin Instagram-profil, hvor han har delt et billede af det romantiske frieri.

'11.11.2021. And just like that all of my wishes came true', skriver han i sit opslag.

Romantisk frieri

På billedet er parret klædt i deres stiveste puds omringet af røde roser og stearinlys foran en pejs med et neonskilt med teksten 'Lautner'.

Flere af parrets berømte venner har ønsket dem tillykke under opslaget.

'JEG ER SÅ GLAD PÅ JERES VEGNE! ELSKER JER. Og ja, jeg vil gerne være jeres blomster-dreng', skriver Patrick Schwarzenegger.

'Åh du godeste! Jeg får lyst til at tude! Wow! Tillykke til jer begge, skriver 'Twiligt'-kollegaen Nikki Reed.

Taylor Lautner har senest medvirket i filmen 'Run the Tide' fra 2016, men er mest kendt for sin rolle som Jacob i fra film-serien 'Twilight'.

Han har tidligere dannet par med sangerinden Taylor Swift og Phil Collins datter Lily Collins.

Men nu er skuespilleren altså officielt af markedet.

Og hvis det forlovede par, der deler sammen fornavn, vælger at tage hinandens efternavne, så vil de altså ende med at hedde præcis det samme.