Twitter sagsøgt: Har ikke betalt husleje

Man skal altid huske at betale sin husleje - ellers havner man i problemer.

Det sociale medie Twitter er nu blevet sagsøgt, da platformen ikke har punget ud for huslejen for hovedkvarteret, der ligger centralt i den amerikanske by San Francisco i delstaten Californien.

Der er tale om lidt over 136.000 dollars, som udlejer mangler at få. Det svarer altså til næsten en million danske kroner.

Det skriver New York Post, der har fået indsigt i retsdokumenterne. Hverken Twitter eller Elon Musk har i skrivende stund udtalt sig i sagen.

Færdig som topchef

Elon Musk kunne for knap to uger siden meddele, at han stoppede som topchef for Twitter. Den 51-årige forretningsmand havde forinden sat sin egen stilling til afstemning på det sociale medie.

Og et flertal af deltagerne havde stemt for, at Musk skulle forlade sin stilling.

Efterfølgende skrev han ud til sine 122 millioner følgere, at han stopper som topchef for Twitter, så snart hans afløser er fundet. Musk mangler dog fortsat at finde en, der er 'tåbelig' nok til at overtage hans stilling, skriver han:

'Jeg træder tilbage som administrerende direktør, så snart jeg har fundet en, der er tåbelig nok til at tage jobbet. Herefter vil jeg stå i spidsen for afdelingerne med software og servere.'

I skrivende stund har Elon Musk ikke fundet Twitters nye topchef.