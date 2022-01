Tysk filmstjerne død

Den tyske filmverden er lige nu i stor sorg.

Skuespilleren Hardy Krüger, der var en af de helt store filmstjerner i Tyskland, er nemlig død.

Det skriver flere tyske medier, heriblandt Bild.

Skuespilleren blev 93 år.

Stjerne i hjemlandet

Hardy Krüger var en stor stjerne i Tyskland, hvor han medvirkede i mere end 60 film i sin aktive karriere, som begyndte tilbage i 1944.

Efter at have slået igennem i Tyskland, vendte han blikket imod det store udland, hvor han scorede en lang række roller i anerkendte film.

Her medvirkede han i film som 'Hatari!', 'The Flight of the Phoenix', 'The Wild Geese' og 'The One That Got Away'.

I mange år gjorde Hardy Krüger sig også som forfatter.

Privat har Hardy Krüger været gift tre gange - først med skuespilleren Renate Densow og senere med den italienske maler Francesca Marazzi.

Frem til sin død var Hardy Krüger gift med sin tredje kone, kunstneren Anita Park, og de to boede dels i Californien og dels i tyske Hamborg.

Krüger efterlader sig tre børn fra sine to første ægteskaber.