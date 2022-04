Tyson efter fly-vold: Chikane!

Mike Tyson og hans hold af talspersoner kommenterer nu den voldsomme episode på et fly, hvor bokselegenden gik amok

Den tidligere verdensmester i sværvægtsboksning forsøger nu at forklare og forsvare, hvorfor han onsdag mistede besindelsen på et fly og tæskede løs på passageren, der sad bag ved ham.

Som Ekstra Bladet skrev tidligere i aften, gik Mike Tyson amok, da en ung mand ikke kunne lade ham være - til trods for vidners forklaringer om, at Tyson til at starte med tålmodigt stillede op til både selfie og hyggesnak.

Vidner har fortalte til tmz.com, der har både billeder og videoer af de hårde slag, at fyren bag bokselegenden blev ved med at sige noget lige ind i hovedet på Tyson.

Men det er ikke hele forklaringen, lyder det nu fra Mike Tysons ringhjørne.

Til tmz.com siger Tysons talspersoner, at den unge mand ikke alene generede sportsikonet. Han smed også en flaske vand på ham.

- Desværre havde Mr. Tyson en hændelse på et fly med en aggressiv passager, som begyndte at chikanere ham og kastede en vandflaske efter ham, mens han sad på sit sæde, sagde Tysons repræsentanter torsdag til tmz.com.

Bokselegenden var netop gået ombord på flyet i San Francisco International Airport med kurs mod Florida, da han mistede besindelsen.

Vidner fortæller, at Mike Tyson efter overfaldet valgte at forlade flyet, mens offeret for slagene fra eks-bokseren blev tilset af en læge og angiveligt kontaktede politiet derefter.

Efter episoden er det dog lykkedes Mike Tyson at komme til Florida, hvor han skal tale ved et arrangement om cannabis i Miami.