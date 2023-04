Tyson: Skulle have taget stoffer tidligere

Er du atlet og har ambitioner om at nå et endnu højere niveau i din sport, så kan det være, at du skal læse videre.

Tidligere verdensmester i sværvægtsboksning Mike 'Iron Mike' Tyson har nemlig lige delt, hvad han mener er et kæmpe guldkorn, når det drejer sig om, hvordan man potentielt kan øge sin præstation inden for sport.

Og svaret overrasker dig måske nok - nemlig psykedeliske stoffer.

- De tillader dig at bevæge dig ind i en verden af ​​komfort og afslapning og giver dig mulighed for til at nå dit højeste niveau. Det er bare en fantastisk følelse, fortæller 'Iron Mike' i et interview til TMZ.

Kunne have været en bedre bokser

Samtidig fortæller den tidligere verdensmester også, at han mener, at rusmidler såsom svampe og cannabis er 'forstærkere', og han afslører, at han selv har brugt dem under en af sine seneste træninger.

- Jeg ville ønske, at jeg havde taget dem, da jeg var på toppen af min karriere, siger Mike Tyson.

- Tror du, at det ville gjort dig til farligere kæmper, spørger intervieweren.

- Ja! Jeg var alt for tilbageholdende dengang i forhold til at tage stoffer, fordi jeg bildte mig selv ind, at jeg tabte kvalificeringen til de olympiske lege, fordi jeg røg cannabis, fortæller Mike Tyson.

Han uddyber, at de psykedeliske stoffer også kunne have hjulpet ham med hans temperament, dengang han boksede professionelt.

Hvem ved? Måske kunne der også været blevet sparet et øre undervejs?