Udelukket efter hagekors-billede: Nu er han tilbage

Rapperen Ye - Kanye West - er tilbage på Twitter, eller X, som det jo hedder nu - efter suspendering for at poste et billede af et hagekors blandet med Davidsstjernen

Rapperen Ye, som førhen var kendt under navnet Kanye West, har fået genaktiveret sin konto på X, der har skiftet navn fra Twitter.

Det skriver The Wall Street Journal. Ye fik suspenderet sin konto tilbage i december 2022.

Sidste år postede den amerikanske musiker et billede af et hagekors, der var blandet med Davidsstjernen. Ifølge X's ejer, Elon Musk, overtrådte det platformens regel mod tilskyndelse til vold.

Ye har tidligere fået kritik fra flere sider for at have udtalt sig antisemitisk ved eksempelvis at hævde, at underholdningsindustrien i USA er kontrolleret af jøder.

Kan ikke tjene penge

På X vil Ye ikke være berettiget til at tjene penge på sin konto, og der vil ikke blive vist annoncer ved siden af hans opslag.

Det oplyser virksomheden ifølge The Wall Street Journal, som ikke er lykkes med at få en kommentar fra rapperen eller hans repræsentanter.

X har genaktiveret kontoen efter at have fået forsikring om, at han ikke vil bruge platformen til at bruge et antisemitisk eller på anden måde skadeligt sprog.

Det oplyser en person, der er bekendt med sagen, til den amerikanske avis.

Omkring klokken 02.30 natten til søndag dansk tid har Ye endnu ikke postet et opslag efter genåbningen af kontoen.

Det er ikke kun på den sociale platform, at hans udtalelser har givet ham problemer.

Frataget æresdoktorgrad

I december fratog kunstskolen School of The Art Institute of Chicago (SAIC) Ye den æresdoktorgrad, som han modtog i 2015.

Forinden havde han i podcasten 'Infowars' hyldet Adolf Hitler og kommet med flere antisemitiske udtalelser.

Sportsmærket Adidas afsluttede også partnerskabet med Ye i oktober sidste år, efter at han kom med voldsomme udtalelser om jødiske personer.

Hans forbindelser til tøjmærkerne Balenciaga og Gap er også blevet kappet.

Ye har tidligere været gift med realitystjerne og iværksætter Kim Kardashian, som han har fire børn sammen med.

Sidste år oplyste han, at han stiller op som kandidat til det næste præsidentvalg i USA i begyndelsen af november 2024.