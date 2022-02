Uden vaccine ingen adgang

Det er ikke bare tøj, makeup og hår, der skal være på plads, når den 94. Oscar-uddeling natten mellem 27. og 28. marts finder sted i det legendariske Dolby Theatre i Los Angeles.

Gæsterne og de nominerede stjerner skal også kunne vise dokumentation for, at de er vaccinerede mod covid. To negative pcr-tests.er dog også lig med en adgangsbillet til det store show.

Det skriver Variety.

Kravet om vaccination gælder dog ikke alle i salen.

Showets værter og optrædende er nemlig fritaget - dog vil de blive testet intenst op til den store aften.

De er nemlig underlagt en aftale indgået mellem film- og tv-producenter og fagforeningerne om tilbagevenden til arbejdet efter cornaonedlukning og -restriktioner.

Aftalen giver mulighed for at påbyde ansatte at blive vaccineret, men er ikke et krav.

2500 gæster og nominerede vil på Oscar-aftenen være på plads i salen i Dolby Theatre.

Gæsterne på de forreste rækker i teatret vil være undtaget for at bære mundbind.

De danske håb

Sidste år triumferede Thomas Vinterberg og han film 'Druk' ved at tage prisen for bedste internationale film.

Dette års danske Oscar-nominerede er Jonas Poher Rasmussens film 'Flugt', der dyster i kategorierne bedste internationale film, bedste dokumentar samt bedste animerede Film.

Martin Strange Hansens 'On My Mind' er nomineret i kategorien bedste kortfilm, mens Dan Laustsen kæmper for en Oscar i kategorien bedste fotografering for sit arbejde på filmen 'Nightmare Alley'.