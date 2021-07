Udgav sig for Noma-ejer

Kanye West havde åbenbart brug for lidt dansk stjernestøv for at få bord på en eksklusiv restaurant i San Francisco

Det er åbenbart ikke nok at være en verdenskendt rapper, hvis man vil spise på restaurant Nari i San Franciscco.

Det mente verdensstjernen Kanye West i hvert fald ikke.

Ifølge San Francisco Chronicle, der har talt med restauranten, udgav han sig for at være en del af Noma og have René Redzepi med til middag. da han skulle bestille bord.

Det fortæller ejeren af Nari Pim Techamuanvivit til mediet.

'Det kommer til at være et bord med folk fra Noma', havde restauranten fået fortalt i telefonen.

Derfor troede personalet da også, at det ville være danske René, der kom ind ad døren.

Men det var det ikke.

Kunne ikke kende ham

Derimod kom rapperen Kanye West ind i det semi-private lokale for at spise med sine folk.

Ejeren havde budt velkommen i døren og ikke genkendt Kanye med det samme. Hun ledte nemlig efter et ansigt fra Noma i stedet.

Det var først da nogle af tjenerne fortalte, at det var rapperen, at hun lagde mærke til stjernen.

- Nogle af medarbejderne var meget oppe og køre, men kokkene var lidt skuffede over, at det ikke var René, der kom, fortalte hun.

Ejeren Pim spurgte da også bordet, hvem af dem der arbejdede for René, hvor til en af kvinderne ved bordet bare sagde, at 'han er ikke med'.

- De var meget normale, ikke højlydte eller krævende. Bare helt høflige og glade menensker. Det var ikke sådan, man forventede rockstjerner ville være.

Ville have fået bord

Ejeren er da også forvirret over, hvorfor Kanye West ikke bare brugte sit eget navn for at få et bord. Der var nemlig flere ledige borde den aften.

Hverken West eller Redzepi har indtil videre kommenteret på hændelsen.

- Det var meget sjovt, at vi forventede René, men så kom Kanye, fortæller hun om oplevelsen.