Udsættes for massiv udskamning

'Keeping Up with the Kardashians'-stjernen Kylie Jenner er ikke just en populær kvinde på de sociale medier disse dage.

Ifølge flere medier blandt andre TMZ skyldes det en story, den 23-årige amerikanske realitystjerne og forretningskvinde delte på sin Instagram-profil, hvor hun opfordrede sine følgere til at støtte en indsamling.

Kylie Jenner har ifølge TMZ selv doneret 5000 dollars til indsamlingen, som er til fordel for hendes tidligere makeup-artist Samuel Rauda, der efter et biluheld har brug for hjælp til at betale sine hospitalsregninger.

- Det vil altid være hårdt

Det har fået en lang række vrede følgere til at gå til tasterne på Twitter, hvor de blandt andet kalder hende 'selvisk' og 'grådig', fordi hun ikke har valgt at betale det fulde beløb for operationen.

'At Kylie Jenner ikke betaler for operationen... det giver mig lyst til at kaste op', skriver en Twitter-bruger.

'Kylie Jenner blev multi-millionær ved at tage bikini og lip gloss på. Hun kan bare skrive en fucking check og få det klaret...', skriver en anden, mens en tredje skriver:

'Hvis milliardærer begynder at bede folk om at donere penge, så er menneskeheden i dyb fare'.

Ifølge TMZ bad familien, der samler ind for at hjælpe Samuel Rauda, i første omgang om 10.000 dollars. Efter Kylie Jenners donation på 5000 dollars og hendes opslag om indsamlingen, blev beløbet sat op.

Indsamlingen er nu oppe på lige knap 100.000 dollars.

Kylie Jenners story på Instagram er udløbet, og hun har ikke udtalt sig om sagen.