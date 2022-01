Udsat for groft tyveri

Lori Loughlin og manden Mossimo Giannulli har fået stjålet for over seks millioner i smykker

Det celebre par, der blev dømt for bestikkelse, har nu selv været udsat for en forbrydelse.

Til TMZ bekræfter Lori Loughlins manager, at parret har haft indbrud i deres hus, hvor de har fået stjålet smykker for over en million dollars, svarende til omkring 6,6 millioner danske kroner.

Ifølge manageren var parret ikke hjemme, da tyveriet foregik, men det blev opdaget af en hushjælp.

Politiet har til mediet udtalt, at tyvene smadrede en rude i soveværelset, hvorefter de gik på rov i Lori Loughlins smykkeskrin, der indeholdt meget værdifulde sager.

Lori Loughlin fortæller gennem sin manager, at hun er glad for, at ingen kom til skade under tyveriet, og at det vigtigste i livet ikke er materielle sager, men derimod familie og kærlighed.

Siden indbruddet har den skandaleramte skuespiller valgt at intensivere sikkerheden i sit hjem.

Politiet efterforsker stadig hændelsen.

Parret, der blev dømt for bestikkelse af store universiteter, fik hver henholdsvis to og fem måneders fængsel.

De skulle også betale en store bøde for at have forsøgt at snyde deres døtre ind på prestigefyldte universiteter i USA.