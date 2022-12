Udsat for indbrud: Stjal gaver under juletræ

Skuespilleren Robert De Niro var mandag morgen udsat for indbrud i sin bolig i New York

Noget af et drama har udspillet sig i skuespilleren Robert De Niros bolig i New York hjem mandag morgen lokal tid.

En 30-årig kvinde har nemlig begået indbrud i byhuset, mens De Niro var hjemme. Det skriver ABC, som har fået hændelsen bekræftet af politiet.

Kvinden blev dog anholdt, før hun forlod skuespillerens hjem, og det var ikke ligefrem tilfældigt, at politiet fangede hende.

Kvinden var eftersøgt, fordi politiet mener, at hun har en forbindelse til seks andre indbrud, og de havde derfor fulgt efter hende.

I den forbindelse så de kvinden gå ind i skuespillerens hjem, og da hun ikke kom ud af huset igen, valgte politiet at gå ind efter hende.

Det lyder næsten som noget fra en dårlig film, men ifølge ABC fortæller politiet, at kvinden var i gang med at stjæle gaver fra under skuespillerens juletræ, da de kom ind i boligen.

Det hørte skuespilleren og kom nedenunder, hvor dramaet udspillede sig. Der var dog ifølge politiet ingen interaktioner mellem tyven og De Niro.

