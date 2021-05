Udsat for nethad efter opslag om Israel

Den israelske skuespiller Gal Gadot har i den grad fået ørerne i maskinen efter et opslag på Instagram, hvor hun har delt sit syn på den nyligt opblussede konflikt mellem Israel og Palæstina.

Opslaget, som hun delte for omtrent en uge siden, kastede adskillige negative kommentarer af sig og ifølge blandt andet BBC har 'Wonder Woman'-stjernen siden fjernet muligheden for at kommentere.

Gal Gadot er blandt andet kendt for sin rolle som Wonder Woman i filmene af samme navn. Foto: Danny Moloshok / Ritzau Scanpix

I opslaget giver Gadot udtryk for modstand mod konflikten.

'Mit hjerte går itu. Mit land er i krig. Jeg bekymrer mig for min familie, mine venner. Jeg bekymrer mig for mit folk. Det er en ond cirkel, der har stået på alt for længe', skriver hun og fortsætter:

'Israel fortjener at leve som en fri og sikker nation, og det samme gør vores naboer'.

Splittet internet

Og det er særligt disse formuleringer, der har vakt vrede på Twitter, hvor opslaget er blevet delt heftigt, siden det blev offentliggjort.

'Dit land er ikke i krig, dit land dræber uskyldige mennesker, dumme kælling', skriver en bruger blandt andet.

'Jeg vil aldrig igen se en film med Gal Gadot', skriver en anden bruger.

I kommentarsporene på den 36-årige skuespillers andre opslag på Instagram har flere støtter af Palæstina desuden været ved tasterne med kommentarer som:

'Befri Palæstina'.

Flere har dog også sympati med Gadots holdning, blandt andre den amerikanske politiker Ted Cruz, som har delt hendes opslag med kommentaren:

'Gud velsigne Gal Gadot'.

Gal Gadot er født i Israel og har tidligere tjent i det israelske militær i to år.