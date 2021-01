Udsat for nethad på grund af sangtekst

Den amerikanske Country-stjerne Blake Shelton, der i oktober måned sidste år blev forlovet med sangerinden Gwen Stefani, bliver netop nu udsat for nedhad på grund af sangteksten i sin nye sang 'Minimum Wage' (mindsteløn - red.), der blev udgivet for nylig i forbindelse med hans medvirken i NBC tv-program 'New Years Speciel'.

Blake Shelton bliver beskyldt for at være totalt 'tonedøv', fordi han bruger ordet mindsteløn i forbindelse med en sang om kærlighed i en krisetid i USA, hvor mange folk er arbejdsløse og økonomien er i bund på grund af corona-krisen.

Gwen Stefani og Blake Shelton ses her til Grammy-festen i januar måned sidste år. Foto: Ritzau Scanpix

Sangen er angiveligt skrevet som en kærlighedssang til Gwen Stefani og har blandt andet følgende sætning: 'Girl, your love can make a man feel rich on minimum wage' (Pige, din kærlighed han få en mand på mindsteløn til at føle sig rig - red.)

På Twitter gløder de kritiske kommentarer mod Blake Shelton, især fordi mange mener, at en mand som Shelton med en formue på 100 millioner dollars intet aner om, hvordan det er at være på mindsteløn.

En Twitter-bruger skriver: 'Ved du overhovedet, hvad mindstelønnen er?'.

En anden skriver:

'Er der andre, der også finder Blake Sheltons sang 'Minimum Wage' ekstremt tonedøv, når man tænker på situation, vores land befinder sig i'.

En tredje skriver: 'Sangteksten beviser bare, at rige mennesker har fucking nul forstand på fattigdom'.

En fjerde skriver:

'Der er specielle tider for en sang som 'Minimum Wage'. Men det er ikke nu. Folk er arbejdsløse på grund af corona-krisen. De kæmper for deres daglige brød, mens flere og flere forretninger og fabrikker må lukke ned'.

Blake Shelton har endnu ikke offentligt reageret på kritikken.

Gwen Stefani og Blake Shelton. Foto: Ritzau Scanpix.

