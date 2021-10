Udsat for voldsomt hjemmerøveri: - I må ikke slå mig ihjel

'Real Housewives of Beverly Hills'-stjernen Dorit Kemsley har været udsat for en grum oplevelse

Dorit Kemsley fik sig onsdag aften en slem overraskelse.

Pludselig stod der tre maskerede mænd i 'Real Housewives of Beverly Hills'-stjernens hjem, hvor hun opholdt sig med sine to børn på syv og fem år. Det skriver Daily Mail.

Politiet bekræfter over for People, at et hjemmerøveri onsdag aften fandt sted på den vej, hvor realitydeltageren bor.

Det britiske medie fortæller, at 45-årige Kemsley sov, da de tre mænd pludselig brød ind. Hun vågnede ved, at de stod for fodenden af hendes seng, hvor de truede hende med en pistol.

Dorit Kemsleys mand, PK (til højre), var ikke hjemme under røveriet. Han befandt sig i London, men da han hørte om episoden, skyndte han sig at sætte kurs mos Californien for at være sammen med familien, skriver Daily Mail. Foto: Faye Sadou/Ritzau Scanpix

Frygtede for sit liv

Ifølge Daily Mail frygtede realitystjernen for sit og børnenes liv under den voldsomme episode.

- I må ikke gøre mine børn noget. I må ikke slå mig ihjel. Jeg er en mor, skulle Dorit Kemsley have råbt under røveriet, hvortil en af mændende blot sagde: 'dræb hende'.

Så slemt gik det dog heldigvis ikke. Mændende brugte omkring 20 minutter på et gennemrode hjemmet, men de blev ude af børnenes værelser, og ingen kom til skade.

Det vides endnu ikke, hvad de præcis slap væk med, men ifølge TMZ lod realitystjernen dem tage alt, de ville - heriblandt dyre tasker og juveler. I alt blev der ifølge mediet stjålet for mindst 100.000 dollars - 641.000 kroner.

Seerne har haft mulighed for at følge familiens liv i tv-serien 'Real Housewives of Beverly Hills', hvor de har været en fast del af castet siden sæson syv i 2016.