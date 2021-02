Udsat for ydmygende behandling

Den indiske skuespiller Priyanka Chopra blev udsat for en ydmygende behandling, da hun ville udnytte momentum fra sin titel som Miss World til en karriere som skuespiller.

Det afslører hun i et interview med britiske Metro, der tager udgangspunkt i hendes nye selvbiografi 'Unfinished'.

I interviewet fortæller hun om en filmrolle, hun selv valgte fra, fordi instruktøren udsatte hende for en ydmygende behandling. Det skete efter sejren i skønhedskonkurrencen i 2000.

- Det var tidligt i min karriere, men jeg fortalte ham aldrig, hvorfor jeg gik min vej. Jeg har aldrig haft modet til at stå op for mig selv, fordi jeg så ofte har hørt 'ikke være til besvær, du er ny i industrien', fortæller hun og beskriver sit unge jeg som utrolig bange og nervøs.

Priyanka Chopra har været gift med Nick Jonas siden 2018. Foto: Ritzau Scanpix

Hun fortæller om episoden:

- Efter et par minutters småsnak bad instruktøren, der også var produceren, mig om at rejse mig og dreje rundt foran ham. Det gjorde jeg. Han gloede på mig længe med et intenst blik, der vurderede mig, og så foreslog han mig at få ordnet brysterne, min kæbe og få lidt mere polstring til min numse.

- Han fortalte, at hvis jeg ønskede at blive skuespiller, ville jeg være nødt til 'at få ordnet mine proportioner', og han fortalte, at han kendte en fantastisk kirurg i Los Angeles, han kunne sende mig hen til. Min daværende manager erklærede sig enig, siger Priyanka Chopra, der privat er gift med skuespiller- og sanger Nick Jonas.

Hun fortæller i interviewet, at hun følte sig umådeligt lille efter oplevelsen og overvejede, om hun var god nok. Heldigvis lod hun sig ikke slå ud, og hun er i dag en højtbetalt stjerne i hjemlandet Indien.