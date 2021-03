Udstillet i dokumentar: - Jeg græd i to uger

Den verdenskendte sanger var bestemt ikke tilfreds, da hun tændte for dokumentaren 'Framing Britney Spears'.

Dokumentaren fokuserer på den uretfærdige behandling af Britney gennem hendes karriere i musikbranchen, men det var slet ikke sådan, sangeren selv opfattede den.

Det skriver hun på sin Instagram-profil, hvor hun igen-igen har delt en video, hvor hun danser.

'Jeg så ikke hele dokumentaren, men fra hvad jeg så, er jeg skamfuld over det lys, de har stillet mig i', lyder det i opslaget.

Faktisk var Britney Spears ifølge hende selv ganske følelsesmæssigt påvirket af det, hun så.

'Jeg græd i to uger, og jeg græder stadig en gang i mellem', lyder det fra den tidligere popstjerne.

Har fået nok: 'Jeg græd hver dag'

Britney er ikke tilfreds med dokumentaren. Foto: Ritzau/Scanpix

I opslaget fortæller hun også, at hun danser til sangen 'Crazy' af Aerosmith for at blive ved med at holde sig ved godt mod.

Dokumentaren om Britney Spears fik fans af sangeren helt op i det røde felt ved at sætte fokus på, hvordan medierne udstillede Britney.

Også forholdet til Justin Timberlake og hendes far Jamie Spears blev belyst i et alt andet end rosenrødt skær.

