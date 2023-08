Udvandrede fra salen: Kritiserer populært film-hit

YouTube-stjernen Logan Paul orkede ikke at se 'Oppenheimer' færdig, fortæller han og brokker sig over mængden af snak i filmen

Med en spilletid på tre timer er Christopher Nolans biografhit 'Oppenheimer' en af de længere film, man kan kaste sig over, hvis man for tiden lægger vejen forbi biffen.

Men det er altså ikke alle, der gider bruge dyrebar tid på at se den populære film om atombombens opfindelse.

Det fortæller youtuberen Logan Paul i sin podcast ImPaulsive, hvor han har besøg af Danny og Michael Phillippou, der for tiden hitter med gyseren 'Talk to Me'.

Logan Paul siger, at hans eneste kritikpunkt ved deres film er, at de første tyve minutter var for langsomme. Og det er i den forbindelse, at han begynder at tale dunder mod 'Oppenheimer', som han skred fra, inden den var færdig - til brødrenes store forbavselse.

- Jeg fattede ikke, hvad den havde gang i. Hvad er det, I vil? Alle snakker bare. Det er halvanden time, 90 minutter, fyldt med intet andet end snak, snak og snak, siger han og tilføjer:

- Det er bare én lang forklaring. Der skete ingenting, lyder den hårde dom altså fra Logan Paul.

Logan Paul slog tidligere på sommeren vejen forbi Danmark, da han var gæstede 3.000 fremmødte børn og unge ved Ofelia Plads i København for at promovere sin meget omtalte læskedrik Prime. Foto: Thomas Borberg

Skovler penge ind

Der er dog ikke udelukket, at Logan Paul ændrer mening om 'Oppenheimer' på et senere tidspunkt.

I samme podcast får han nemlig sagt, at han også var lige ved at droppe Christopher Nolans 'Interstellar' efter bare 18 minutter, men at den i dag er på hans top-3 over yndlingsfilm.

Biografgængere over hele verden lader i øvrigt - ligesom anmelderne - til at være relativt begejstrede for 'Oppenheimer', der har været en af sommerens store blockbustere.

Filmen har netop rundet et billetsalg på 718 millioner dollars på verdensplan, hvilket svarer til 4,9 milliarder kroner.

Det indbringer en hidtidig fjerdeplads på listen over de mest indbringende film i 2023, hvor den ligger bag 'Guardians Of The Galaxy Vol. 3' med 845 millioner dollars, 'Barbie' med 1,279 milliarder dollars, og 'The super Mario Bros. Movie' med 1,35 milliarder dollars.

