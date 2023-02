Uegnet til straf: Ron Jeremy indlagt på psykiatrisk hospital

69-årige Ron Jeremy blev for nylig erklæret mentalt uegnet og kunne derfor ikke stilles for retten i de sager om seksuelle overgreb, han var blevet tiltalt for.

Nu er den demensramte pornoskuespiller blevet indlagt på et psykiatrisk hospital. Her kan han i første omgang holdes i to år. Det bekræfter en talsperson fra statsanklagerens kontor over for Reuters.

Der er planlagt en høring 8. maj, hvor Ron Jeremys mentale udvikling igen skal evalueres.

Overgreb på stribe

Den tidligere pornostjerne er tiltalt for adskillige tilfælde af seksuelle overgreb, herunder 12 voldtægter. Overgrebene har fundet sted i en periode på over 20 år.

Skandalen begyndte at rulle i 2020, da Ron Jeremy blev anholdt og sigtet for tre voldtægter og et andet seksuelt overgreb på fire forskellige kvinder i perioden 2014 til 2019. Han har siden benægtet de overgreb, som politiet og anklagemyndigheden undersøgte, og antallet fortsatte med at vokse.

Anklagemyndigheden mener, at Jeremy har forgrebet sig på 21 kvinder i alderen 15-51 år. Overgrebene skal have fundet sted på barer og natklubber i Los Angeles-området og i pornostjernens eget hjem i årene mellem 1996 og 2019.

Men på grund af hans mentale helbred og alvorlig demens besluttede en dommer i Los Angeles i sidste måned, at Jeremy ikke er rask nok til at tage ansvar for de sexforbrydelser, anklagemyndigheden mener, han har begået.

Ron Jeremy er blandt de meste kendte pornostjerner i verden. Han startede sin karriere i 1970'erne og har siden medvirket i hundredvis af voksenfilm.

