Uhyggelig hændelse

Drake fortsætter med at trække overskrifter. Denne gang dog ganske uforskyldt.

For TMZ kan berette, at en tilsyneladende sindsforvirret mand brød ind i rapperens hjem i Beverly Hills, hvor en ansat opdagede, at en person gik rundt nær poolhuset.

Da politiet mødte frem, fandt de en 23-årig mand, der hårdnakket hævdede, at 35-årige Drake var hans far, og at han blot ventede på, at far kom hjem.

Den forklaring købte politiet ikke.

Han blev arresteret og sigtet for ulovlig indtrængen.

Ifølge TMZ's oplysninger nåede han aldrig ind i selve huset, hvor Drake i øvrigt ikke var hjemme.

Anholdt i Sverige

Dermed fortsætter en dramatisk periode for Drake, der senest blev anholdt i den svenske hovedstad, Stockholm, efter en speget affære.

Først skulle den kendte rapper og hans slæng være blevet anholdt af svensk politi på natklubben 'Berns', der ligger i Stockholm. Blandt andet for at være i besiddelse af cannabis.

Det blev blank afvist af Drakes team. Til The Hollywood Reporter afkræftede Grammy-vinderens team, at det skulle have noget på sig og sagde, at Drake opholdt sig på sit hotel og ikke var varetægtsfængslet.

Siden bekræftede Drake selv på sin Instagram-profil, at den var god nok, at han havde været i kontakt med det svenske politi. Her delte han en udskrift lavet af svensk politi. 'Information til dem, der er mistænkt for en forbrydelse og efterfølgende tilbageholdt', lød titlen.

