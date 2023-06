Uhyggelige anklager: Rammsteins forsanger opsagt

Mens det tyske rockband hyldes i Danmark, har endnu en historie om overgreb i forbindelse med en Rammstein-koncert i Litauen fyldt de tyske medier.

Det litauiske politi undersøger nu det påståede overgreb.

Det sker efter 24-årige irske Shelby Lynn på sociale medier har anklaget bandet for at putte stoffer i hendes drink og opføre sig aggressivt over for hende, da hun afviste at have sex med forsangeren Till Lindemann til bandets VIP-fest efter koncerten.

Flere kvinder beretter om lignende oplevelser, og fredag afsluttede bogforlaget 'Kiepenheuer & Witsch', der har udgivet hans digtsamlinger, øjeblikkeligt samarbejdet med forsangeren.

'I løbet af den aktuelle rapportering blev vi opmærksomme på en pornovideo, hvor Till Lindemann hylder seksuel vold mod kvinder' skriver forlaget blandt andet.

Headhuntet af russer

Shelby Lynn forklarer, at hun blev headhuntet til VIP-festen direkte på Instagram, hvor Rammsteins russiske 'casting director' Alena Makeeva kontaktede hende.

Lynns billeder af store blå mærker er gået verden over.



Bandet afviser alle anklager, og Shelby Lynn har efterfølgende præciseret, at det ikke var forsangeren, der rørte hende.

Ført væk

Til festen blev hun sammen med flere andre inviterede kvinder bedt om at efterlade mobiltelefoner på bordet og serveret tequilla-shots.

Kort efter blev hun ført til et afsides lokale af en Rammstein-medarbejder, hvor hun afviste at have sex med Till Lindemann, der rasende forlod lokalet.

Herefter bliver det sløret, og Shelby Lynn husker ikke meget fra resten af aftenen.

'Morgenen efter begynder jeg at blive dårlig, virkelig dårligt. Jeg ryster uafbrudt, jeg kan ikke engang bevæge mig fra min seng uden at kollapse. Jeg kaster op, har diarré, fryser, og så sveder jeg,' skriver hun.

Selvom Shelby Lynn angiveligt forsøgte at anmelde episoden til politiet i Litauen, var det først flere dage efter, da nyheden spredte sig online og i tyske medier, at de foretog en fem timer lang afhøring af hende.

Politiet i Vilnius har ikke rejst sigtelser mod Rammstein, men oplyser, at de efterforsker sagen, der forventes afsluttet i næste uge.

langt fra første gang

Senest i februar berettede tyske medier om flere påståede overgreb begået af Till Lindemann i forbindelse med koncerter i 2020.

Her beskrev en, på daværende tidspunkt, 21-årig anonym kvinde , hvordan hun først kom til bevidsthed, da forsangeren lå på hende og spurgte, om han skulle stoppe.

Kvinden beskriver, at hun var så konfus, at hun 'ikke engang vidste, hvad han ville stoppe med at gøre'. Da hun vågner, er hun igen i et nyt lokale og blev afvist, da hun ville tale med Till Lindemann.

Også en 22-årig beskrev, at hun på grund af stjernens status ikke ville sige nej til sex, selvom hun følte sig utilpas.

Ifølge hende var Lindemann så voldsom under sex, at hun efterfølgende blødte og havde kramper.

