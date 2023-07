Ultrakort nederdel: - Det var mit valg

Da Nicole Kidman i februar 2022 prydede en af i alt otte forskellige forsider af den årlige Hollywood-udgave af Vanity Fair, medførte det en del kritiske røster.

Blandt andet på grund af den overdrevne brug af photoshop, der fik Kidman til at ligne en helt anden person, der til nød måske blot lignede Nicole Kidman en anelse.

Samtidig stillede hun op i en ultrakort nederdel med tilhørende top, der ifølge kritikere fik den i dag 56-årige skuespillerinde til at fremstå præpubertær.

Nicole Kidman har tidligere været ude og forsvare fotoet, og nu tager hun igen bladet fra munden.

- Det var sjovt. Det var mit valg ... Jeg er ansvarlig. Uanset hvad. Jeg tager ansvar. Ingen andre valgte det, siger hun om tøj-valget, som du kan se i Instagram-opslaget herunder.

Annonce:

- Jeg træffer de mest tilfældige, skøre valg. Jeg kalder dem 'teenage-valg', fordi jeg bare aldrig tænker på konsekvenser, siger Nicole Kidman i den seneste udgave af det australske magasin Stellar, skriver People.

- En del af min hjerne tænker bare ikke sådan. Jeg siger bare: 'Åh, det skal jeg have på; det minder mig om min skoleuniform.' Eller: 'Åh Gud, ja, det ville jeg elske at gøre', fortsætter hun.

- Jeg forsøger at blive ved med at være sådan, fordi jeg tror, at du ellers bliver bange eller bekymret.

Photoshop eller ej. Her kan du læse, hvordan Nicole Kidman holder sig i form.