Umage par: Superstjerner fanget i hedt kys

Flere fans har mistænkt, at Kylie Jenner og Timothée Chalamet dater. Nu går et billede af et intimt øjeblik mellem stjernerne viralt

Mandag aften spillede Beyoncé koncert i anledning af sin 42-års fødselsdag på SoFi Stadium i Los Angeles.

Men noget tyder på, at to andre superstjerner stjal noget af hendes spotlight.

Der florerer nemlig både billeder og en video af reality-stjernen Kylie Jenner og skuespiller Timothée Chalamet, der er blevet spottet midt i et kys til koncerten.

I videoen, som TMZ har delt, kan man se parret stå tæt, mens de holder om hinanden og deler flere kys.

Det ser ud til, at stjernerne nyder hinandens selskab. Foto: TMZA / Ritzau Scanpix

Svirrende rygter

Det er ikke første gang, at de to superstjerner er blevet linket sammen.

Der har længe svirret rygter om, hvorvidt Kylie Jenner og Timothée Chalamet dater, men de er ikke blevet spottet i offentligheden sammen før nu.

Hverken 'Dune'-skuspilleren eller 'Kylie Cosmetics'-stifteren har udtalt sig om billederne eller bekræftet noget forhold.

Til koncerten var de i selskab med flere stjerner heriblandt Justin og Haliey Bieber, Zendaya, Chris Rock, Meghan Markle og Kylie Jenners søstre Kendall Jenner og Kim Kardashian.

Kylie Jenner har to børn sammen med rapperen Travis Scott, som hun før dannede par med. Udover at være kendt fra realityscenen er hun influencer og har sit eget kosmetik- og hudplejemærke 'Kylie Cosmetics'.

Timothée Chalamet er kendt for at spille med i film som 'Dune', 'Beautiful Boy', 'Interstellar' og 'Call Me by Your Name'. Sidstnævnte gav ham en Oscar-nominering for bedste mandlig hovedrolle i 2018.