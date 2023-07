Underholdningsstjerne taber kampen til kræften

Paul Reubens, der er bedst kendt for at portrættere karakteren 'Pee-wee Herman', har mistet livet efter en længere kamp med kræftsygdom

Skuespilleren Paul Reubens er afgået ved døden. Han blev 70 år gammel.

Det bekræfter et opslag, der er bragt på skuespillerens Instagram-profil.

'Vær venlig at tage imod min undskyldning for ikke at være åben om det, jeg har stået overfor de sidste seks år.'

'Jeg har altid følt en stor mængde kærlighed og respekt fra mine venner, fans og følgere. Jeg har altid elsker jer alle og nydt at lave kunst til jer', skriver Paul Reuben i en udtalelse, der er blevet bragt posthumt på entertainerens Instagram-profil.

Kendt fra børne-tv

Amerikanske børn eller de, der har været forældre til selvsamme børn i 80'erne, er nok dem, der har haft mest med Reubens at gøre. Paul Reubens er bedst kendt i rollen som 'Pee-wee Herman' i det børneserien 'Pee-wee Herman show', hvor Reubens spiller den barnlige karakter, der hænger ud med sine venner.

Det oprindelige 'Pee-wee Herman show' førte til flere spin-off serier, hvor Reubens karakter var spillede den helt store rolle indtil 1991, hvor Paul Reubens blev anholdt i en pornobiograf tilbage i 1991 for at masturbere i offentligheden.

Nedtur og wrestling

Herefter led skuespillerens status som børneikon et alvorligt knæk, og efterfølgende stoppede Reubens med at påtage sig rollen som sin ellers så folkekære karakter længere.

Indtil i 2010 hvor han gjorde comeback på Broadway og i en spøjs optræden i det amerikanske wrestlingshow 'WWE Raw'.