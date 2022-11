Undertøjsmodel afslører stor nyhed

Den amerikanske model Jasmine Tookes afslører nu, at hun skal være mor for første gang

Jasmine Tookes deler en ganske glædelig nyhed.

For den 31-årige amerikanske model, der også har været undertøjsmodel for verdensberømte Victoria's Secret, fortæller nu, at hun skal være mor.

Det afslører modellen i et længere interview med magasinet Vogue.

Hun er seks måneder henne og har først nu løftet sløret for den store nyhed. I interviewet sætter modellen også ord på, hvordan de første 12 uger var under graviditeten.

- Jeg var så træt, at jeg ikke engang kunne læse mine e-mails. Jeg faldt i søvn siddende ved min computer. Jeg faldt næsten i søvn, da jeg kørte bil, fortæller Jasmine Tookes og understreger:

- Trætheden var noget, som jeg aldrig havde oplevet før.

Annonce:

Nu er situationen dog en hel anden, for modellen siger, at hun har det meget bedre i dag. Derudover ser den tidligere undertøjsmodel nu heldigvis frem til at blive mor for første gang.

Jasmine Tookes er gift med Juan David Borre, der er søn af Ecuadors vicepræsident, Alfredo Borrero.

Vælter ind med lykønskninger

Jasmine Tookes har udover i interviewet med Vogue også delt den store nyhed på Instagram.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Baby Borrero. De sidste seks måneder er gået så stærkt, og vi kan ikke vente til at møde denne dyrebare lille engel. Føler mig så taknemmelig for at stifte familie med dig', skriver Jasmine Tookes i opslaget, hvori hun tagger sin mand.

Opslaget har i skrivende stund over 5.000 likes og over en kvart million kommentarer med lykønskninger fra kendte personer og fans.

'Tillykke smukke', skriver Paris Hilton.

'Tillykke', lyder ordene fra Hailey Bieber.

'Awwww. Kan ikke vente til at se den lille Borrero', skriver model-kollegaen Lais Ribeiro.

Annonce:

Ingen mor-kroppe er ens. De kommer i mange forskellige former, og vi skal rumme dem alle, mener en række modige kvinder, der nu viser deres kroppe frem. Du kan se de modige mødre lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Anne Plejdrup raserede veninden Nadja Hansens lejlighed, da hun var ude at rejse. Hør mere om episoden fra de to veninders nye bog i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.