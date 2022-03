Undskylder efter 21 år

Sønnen gjorde Tom Hanks opmærksom på, at han for 21 år siden havde såret en håbefuld skuespiller dybt

Tom Hanks er ikke bleg for at give en undskyldning.

Heller ikke hvis den kommer en smule sent, eller han ikke selv kan erindre at have gjort noget galt. Og det er netop, hvad han nu gør.

Undskyldningen kom, da den prisbelønnede skuespiller deltog i Connor Ratliffs podcast. Her tog værten teten og fortalte, at han blev afvist til casting på hitserien 'Band of Brothers', fordi han havde 'døde øjne'.

Kommentaren har hængt ved lige siden, hvorfor hans podcast såmænd også hedder 'Dead Eyes'. 'Band of Brothers' blev skabt af den i dag 65-årige Tom Hanks, der også instruerede, men han måtte erkende, at kommentaren ikke fik en klokke til at ringe.

Ville være sandt

Alligevel tog han fuldt ansvar.

- Lad mig først og fremmest tage det fulde ansvar for det, der skete for dig. Det har uden tvivl været en instruktørs handling, og det var mig, lød det fra Tom Hanks, der fortalte, at historien fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på ham.

- I inderkredsen af castingprocessen hos 'Band of Brothers'... Jeg er sikker på, at jeg har sagt: 'Jeg ved det sgu ikke, den fyr har døde øjne'. Jeg kunne have sagt: 'Hans hår er for lyst' eller 'han er for høj, og jeg kan ikke have, at hjælperen er højere end Captain Winters'.

- Jeg kunne have sagt: 'Han er for lav og let'.. Jeg kunne have sagt alle disse ting, og de ville have været sande, og det havde været en holdning.

Døde øjne? Bedøm selv. Foto: Getty Images

Vandt Golden Globe

Tom Hanks hørte om podcasten og historien om de døde øjne, fordi hans søn havde medvirket.

- Jeg var rystet. Jeg fik vitterlig kuldegysninger, min puls røg op til skyerne, og jeg sagde: 'Hvad siger du, jeg gjorde? Hvad gjorde jeg?', lød det fra Tom Hanks, der fik vist et billede af Connor Ratliff for 21 år siden.

- Det er ikke døde øjne. Det kan jeg sige ud fra dette 8x10 sort/hvid-billede.

'Band of Brothers' vandt flere priser - blandt andet en Golden Globe for bedste tv-serie.