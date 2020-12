Undskylder fejl: 'Det skal ikke ske igen'

Musikeren Shawn Mendes har undskyldt over for kollegaen Sam Smith, efter at han flere gange refererede til sangeren som 'han'

Shawn Mendes var hurtig til at undskylde, da han medvirkede i den amerikanske iHeartRadios 'Jingle Ball'-program.

Under introduktionen af den britiske sanger Sam Smith kom han nemlig til at bruge det forkerte pronomen om sangerens køn.

Flere gange fik Mendes sagt 'han' eller 'ham', hvilket er forkert, når man skal omtale Sam Smith. Briten identificerer nemlig sig selv som værende nonbinær, og det betyder, at sangeren gerne vil omtales med ordene 'de' eller 'dem'.

Den 22-årige sanger har i en Instagram-story undskyldt fejlen over for Sam Smith, som han understreger ikke vil ske igen.

'Oh Sam Smith. Jeg er så ked af, at jeg kom til at kalde dig for 'han' til din 'Jingle Ball'-introduktion. Jeg glemte det fuldstændig. Det skal ikke ske igen. Jeg sender dig så meget kærlighed. Du er et af de absolut sjoveste mennesker, jeg kender!' skriver han.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

28-årige Smith var dog hurtig til at svare på Mendes' undskyldning. Og var heldigvis forstående over for fejlen.

'Vi lærer alle sammen. God jul, al kærlighed xx,' svarede Sam Smith også i en Instagram-story.

Lige så meget kvinde som mand

For tre år siden afslørede Sam Smith, at 'de' var i tvivl om deres køn. Det gjorde 'de' i et længere interview med The Sunday Times, hvor 'de' fortalte, at 'de' føler sig lige så meget som en kvinde som en mand.

Artiklen fortsætter under billedet...

I 2019 tog 'de' så beslutningen om, at 'de' ikke ville associeres med et enkelt køn.

Beslutningen om at ændre sit pronomen fortalte 'de' om i et opslag på Twitter 13. september 2019.

'I dag er en god dag, så her kommer det. Jeg har besluttet, at ændre mit pronomen til de/dem. Efter at have været i krig med mit køn hele livet, har jeg besluttet mig for at acceptere mig selv, for den jeg er. Både indvendigt og udvendigt,' skrev sangeren, der i en alder af 16 år stoppede med at gå i maskulint tøj.

