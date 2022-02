Undskylder for holocaust-kommentar

Mandag morgen sagde skuespiller og mediepersonlighed Whoopi Goldberg i et tv-program, at holocaust ikke handlede om race. Det beklager hun nu

Whoopi Goldberg er kommet med en undskyldning på Twitter.

Det er hun, efter hun i morgenprogrammet 'The View' sagde, at 'holocaust ikke handlede om race'.

Den amerikanske skuespiller er medvært i talkshowet, og mandag faldt snakken på holocaust, efter et skoledistrikt i delstaten Tennessee besluttede at forbyde bogen 'Maus', som handler om en overlevende fra holocaust.

Ifølge New York Post var det i den forbindelse, at Whoopi Goldberg fik sagt, at 'holocaust ikke havde noget med racer at gøre, men handlede om menneskehedens umenneskelighed mod sig selv'.

Beklager

Efter dette udsagn oplevede Goldberg stor modstand, og efterfølgende er hun kommet med en undskyldning på Twitter.

'Jeg skulle have sagt, at det handlede om begge dele', skriver hun blandt andet i tweetet med henvisning til, at holocaust både handlede om race og umenneskelighed.

- Som en sort person ser jeg race som noget, jeg kan se. Folk blev meget sure på mig og sagde, at 'nej vi er en race', forklarer Whoopi Goldberg i talkshowet 'The Late Show With Stephen Colbert'.

'To grupper af hvide'

Da Whoopi Goldberg i 'The View' sagde, at det ikke handlede om race, blev hun afbrudt af sin medvært Ana Navarro, som forklarede, at det rent faktisk handler om race.

Men det til svarede Whoopi:

- Men det var jo to grupper af hvide folk.

En af kritikerne er direktøren for Anti-Defamation League, Jonathan Greenbalt. Anti-Defamation League er en organisation, som kæmper mod antisemitisme.

På Twitter skrev Greenbalt, at 'holocaust handlede om nazisternes systematiske udryddelse af det jødiske folk - som de så som en laverestående race'.

