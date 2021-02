Undskylder nazi-kram

Den sydkoreanske sangerinde Sowon glemte at tænke sig om, da hun lagde et kontroversielt billede på Instagram

Den sydkoreanske K-pop-stjerne Sowon har gang i den helt store violin og undskylder og beklager, som det sjældent er set før.

Tilsyneladende var der ikke en klokke, der ringede, da hun forfattede teksten og lagde et billede på Instagram, hvor hun ses posere og kramme en mannequin-dukke forestillende en soldat i nazi-uniform.

Sagen beskrives i store internationale medier som The Guardian og CNN.

Sowon, der er en del af pigegruppen GFriend, har siden slettet opslaget, da 'hun forstod betydningen af billedet', lyder det i en udtalelse fra hendes management, Source Music, der videre kan fortælle, at hun var 'meget chokeret og øjeblikkeligt slettede billede'.

'Det smerter hende, og hun føler et dybtfølt ansvar for at have offentliggjort et sådant billede.'

Svaret kommer i kølvandet på massiv kritik på de sociale medier.

'Nazister er ikke venner eller nogen, du kan kramme eller kigge kærligt på, de er mordere, der dræbte seks millioner jøder,' skriver en Twitter-bruger eksempelvis.

Det var denne dukke, hun krammede. Den står på en café i byen Paju nord for Seoul. Foto: Ritzau Scanpix

Andre forsvarer den populære sangerinde.

'Ærligt, med mindre du har en interesse for verdenshistorie, vil de fleste koreanere ikke skænke det en tanke. Men hun er en offentlig person, og det er sandt, at hun var skødesløs.'

GFriend vandt MTV Europa Music Awards i 2017 i kategorien bedste sydkoreanske optræden.