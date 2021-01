Undskylder til tv-vært: - Jeg troede du åd babyer

Et tidligere medlem af 'QAnon' var overbevist om, at CNN-journalisten Anderson Cooper åd babyer, tilbad Satan og drak blod fra børn - nu undskylder han

CNN-journalisten Anderson Cooper forventede nok ikke at få en undskyldning, da han satte sig for at undersøge den konspiratoriske bevælgelse 'QAnon' i det kommende program på CNN 'Inside the QAnon Conspiracy'.

Her konfronterede han et tidligere medlem af gruppen Jitarth Jadeja i et interview, om han virkelig mente, at 'højtstående demokrater og kendte tilbad Satan og drak blod fra babyer', skriver Too Fab og CNN.

- Anderson, det troede jeg, du gjorde, lød svaret fra Jadeja.

- Og det vil jeg gerne sige undskyld for - lige nu. Så jeg beklager, at jeg troede, du åd babyer. Men ja, det gjorde jeg helt klart.

- Troede du virkeligt, at jeg drak babyers blod? spurgte Cooper.

- Ja, det gjorde jeg, svarede Jadeja, der forklarer, at han forlod QAnon i 2019.

Udenjordiske fugle-rumvæsner

Den vilde konspiration opstod på forummet '4chan' efter en bruger, der gik under navnet 'Q', tilbage i 2017 delte en lang række ubegrundede påstande og teorier.

Det til trods fik påstandene større og større opbakning fra den radikale højerefløj, og snart var historien, at et Satan-tilbedende hemmeligt fællesskab bestående af pædofile, der besad poster i regeringer, store virksomheder og medier - og som havde for mål at underminere tidligere præsident Trump.

Cooper spurgte Jadeja, hvad dog fik ham til at tro det om ham.

- Det var fordi, at 'Q' nævnte dig - han nævnte dig meget tidligt. Han nævnte dig ved navn og din familie. Og ja - for at være ærlig - det snakker folk stadig om i dag, forklarer Jadeja.

- Nogle troede, du var en robot. Lige det troede jeg ikke på - jeg troede QAnon var en del af militærets efterretning, og udover det, at 'folkene bag' i virkeligheden var en gruppe inter-dimensionelle, udenjordiske fugle-rumvæsner kaldet 'Blue Avians'.

- Jeg var så dybt nede i dette konspiratoriske sorte hul, at jeg nærmest bare valgte enhver historie, jeg ønskede at tro på.